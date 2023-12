Symrise PK Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Symrise hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an nur zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Tiefergehende Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Trotzdem bekommt die Symrise-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger haben sich im vergangenen Monat positiv entwickelt. Dadurch erhält dieser Punkt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Symrise-Aktie mehr Aufmerksamkeit als üblich erhalten hat, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis der Symrise-Aktie mit 59,48 unter dem Branchendurchschnitt von 115,47. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Symrise-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 35,53 und der RSI25-Wert von 25,71 bedingen jeweils eine "Neutral"- bzw. "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.