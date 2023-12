Symrise PK Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -12,06 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Symrise mit einer Rendite, die 12,06 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt, hinter anderen Unternehmen zurück. Aufgrund dieser Unterperformance wird Symrise in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen weist die Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 59,48 auf, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Symrise in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Symrise-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine neutrale Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils auf ähnlichem Niveau im Vergleich zu den Durchschnittswerten, was zu dieser Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Symrise zeigt einen Wert von 74,38, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist hingegen auf eine neutrale Situation hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien gemischte Ergebnisse, wobei Symrise insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.