Symrise: Mittelfristiges Kursziel von 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie des Duft- und Geschmacksstoffherstellers Symrise um -0,06% zu. Trotz dessen steht nach fünf erfolgreichen Handelstagen ein Wochenplus von +4,70% fest. Eine positive Entwicklung zeigt sich auch bei den Bankanalysten. So liegt das mittelfristige Kursziel aktuell bei 112,20 EUR – was einem Potenzial von +20,96% entspricht.

• Symrise am 25.08.2023 mit -0,06%

• Mittelfristiges Kursziel: 112,20 EUR

• Guru-Rating bleibt auf einer Skala von 1 bis 10 unverändert bei 3,48

Mehrere Analysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert (3), während weitere elf sie als Kauf einschätzen. Zwölf Experten vergeben das Rating „Halten“ und lediglich drei eine Verkaufsempfehlung.

Die optimistischen Einschätzungen machen etwa die Hälfte der Bewertungen aus (+48,28%). Das bestehende Guru-Rating bleibt...