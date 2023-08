Symrise: Mittelfristiges Kursziel bei 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hat sich gestern an der Börse um -0,66% entwickelt und damit eine vollständige Handelswoche mit einem neutralen Trend abgeschlossen. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und sehen in der Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +20,75%, was einem aktuellen Kursziel von 112,20 EUR entspricht.

• Am 11.08.2023 gab es eine negative Entwicklung von -0,66%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR

• Der Anteil positiver Analysteneinschätzungen beträgt +48,28%

Von insgesamt 29 Experten bewerten derzeit drei die Aktie als Verkauf und elf als starken Kauf. Zwölf weitere Experten setzen das Rating auf “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,48.

Trotz des neutralen Trends in den vergangenen Tagen zeigen sich die meisten Analysten weiterhin optimistisch bezüglich des...