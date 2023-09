Symrise: Kursziel von 109,14 EUR eröffnet Investoren +18,30% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und liegt momentan bei -3,61%. Gestern hatte sie am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,52%, was zu einer pessimistischen Stimmung auf dem Markt führte.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel von Symrise liegt laut Bankanalysten bei 109,14 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, hätte die Aktie ein Potential von +18,30%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Aktuell gibt es drei Analysten mit einer starken Kaufempfehlung und elf weitere mit einem Kauf-Rating. Elf Experten geben die Bewertung “halten” und nur noch drei raten zum Verkauf. Damit besteht immerhin noch Optimismus bei 50% der...