Symrise: Kursziel von 109,14 €

Die Aktie des Duft- und Geschmacksstoffproduzenten Symrise ist laut Analysten momentan unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel soll bei 109,14 € liegen, was einem Anstieg um +14,21% entspricht.

• Symrise: -0,97% am 01.09.2023

• Bankanalysten sehen Kursziel bei 109,14€

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,50

Am gestrigen Handelstag verlor die Symrise-Aktie an Wert (-0,97%). Über fünf aufeinanderfolgende Handelstage gab es jedoch ein Plus von +2,01%. Diese Entwicklung lässt den Markt aktuell verhältnismäßig positiv erscheinen.

Obwohl die genannte Entwicklung in der vergangenen Woche trat eintrat – hatten die Analysten diese vorhergesehen? Die Meinungslage jedenfalls ist klar definiert.

Das mittelfristige Kursziel für Symrise beträgt zum aktuellen Zeitpunkt laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten 109,14 €. Wenn...