Symrise: Das Kursziel liegt bei 107,61 EUR - Analystenmeinung

Die Aktie von Symrise wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um +5,97% über dem aktuellen Kurs.

• Symrise: Am 28.11.2023 mit einem Rückgang von -1,02%

• Das Kursziel für Symrise beträgt 107,61 EUR

• Der Guru-Rating Wert bleibt stabil bei 3,48

Am gestrigen Tag verzeichnete die Symrise-Aktie an den Finanzmärkten einen Rückgang um -1,02%. Insgesamt ergibt sich dadurch für die vergangenen fünf Handelstage – also eine vollständige Woche – ein Minus von -0,25%. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.

Ob diese Entwicklung im Einklang mit den Erwartungen der Bankanalysten steht? Die Stimmung zeigt jedenfalls klare Anzeichen.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Symrise beläuft sich auf 107,61 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten der Ansicht, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 107,61 EUR hat. Sollten die Analysen zutreffen, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +5,97%. Aufgrund des jüngsten neutralen Trends teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Gegenwärtig empfehlen 3 Analysten den starken Kauf der Aktie. Optimistisch aber zurückhaltend sehen sogar 10 weitere Experten die Symrise als “Kauf” und insgesamt haben sich weitere 11 Experten neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Dennoch vertreten weiterhin drei Analysten die Meinung eines Verkaufs.

Demnach zeigen noch +48% der Analysteneinschätzungen zumindest eine gewisse Optimismusquote auf.

Diese positive Beurteilung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt welcher zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

