Symrise: Kursziel bei 116,69 EUR

Die Symrise-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,44% erzielt und verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von +0,05%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und haben daher ein mittelfristiges Kursziel von 116,69 EUR prognostiziert. Somit ergibt sich für Anleger ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +10,29%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie sowie weitere 14 das Halten. Neun Experten positionieren sich weitgehend neutral mit dem Rating “halten”. Nur zwei Analysten raten zum Verkauf der Aktien. Der Anteil positiver Analysen liegt bei +62,07%.

Abschließend lässt sich sagen, dass auch das Guru-Rating unverändert bleibt und...