Symrise: Kursziel bei 114,24 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hat in den letzten fünf Handelstagen um +1,14% zugelegt und gestern sogar einen Gewinn von +0,41% verzeichnet. Die Bankanalysten sehen das Unternehmen als unterbewertet an und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 114,24 EUR.

• Symrise legt um +0,41% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 114,24 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,52

Durch die jüngste positive Entwicklung eröffnet sich für Investoren ein Potenzial von +17,12%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Drei Experten raten zum Verkauf der Aktie.

Dennoch geben zwölf Analysten eine Kaufempfehlung ab und drei weitere sprechen sich für einen starken Kauf aus. Elf Experteneinschätzungen fallen neutral aus. Insgesamt betrachtet gibt es somit weiterhin mehr optimistische Einschätzungen (51,72%) als...