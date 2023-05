Symrise: Kurspotential von +13,02% - Aktie derzeit unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Symrise-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen Rückgang von -2,27% verzeichnet. Trotzdem sind Analysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 116,69 EUR.

• Symrise legte am 29.05.2023 um +0,24% zu.

• Das Durchschnittskursziel beträgt 116,69 EUR mit einem Potential von +13,02%

• Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie als Kauf ein (62%)

Aktuell halten vier Analysten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 14 geben eine kauf-Empfehlung ab. Neun Experten empfehlen “halten”, während nur zwei das Votum “verkaufen” ausgesprochen haben.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,69.

Es scheint also so als sei die Symrise-Aktie aktuell unterbewertet und biete Investoren Potenzial für eine positive Entwicklung in Zukunft.