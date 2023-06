Symrise: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +26,86% - Kursziel bei 116,69 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie des Duft- und Geschmacksstoffherstellers Symrise verzeichnete gestern einen Rückgang um -0,65%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -4,15%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Allerdings sind Analysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für Symrise liegt bei 116,69 EUR und würde den aktuellen Wert um +26,86% übertreffen. Obwohl nicht alle Experten diese Ansicht teilen, empfehlen drei Analysten die Aktie als “starken Kauf” und weitere 14 Experten bewerten sie als “Kauf”.

Insgesamt zeigt sich also ein Anteil von +58,62% optimistischer Stimmen unter allen Analysteneinschätzungen. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,62 konstant positiv.

