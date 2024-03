Symrise-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Symrise liegt bei 9,68, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,21 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Symrise gesprochen. Basierend auf statistischen Auswertungen und historischen Datenmengen ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite der Aktie von Symrise beträgt 1,07 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen geringeren Ertrag von 4,99 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Symrise. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Symrise wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating der Aktie führt.