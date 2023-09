Symrise: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 109,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hatte gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung mit -0,07%. In den vergangenen fünf Tagen ergab sich ein gesamter Rückgang von -3,21%, was auf eine derzeit pessimistische Marktlage schließen lässt. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 109,14 EUR.

• Symrise: Am 11.09.2023 mit -0,07%

• Das Kursziel von Symrise liegt bei 109,14 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50

Das bedeutet für Investoren ein Potenzial von +18,37%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung aufgrund des jüngsten schwachen Trends. Dennoch empfehlen drei Experten den Kauf der Aktie und weitere elf setzen das Rating “Kauf”. Elf andere haben sich neutral positioniert mit “halten” und drei sind nach wie vor skeptisch und empfehlen einen...