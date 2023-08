Symrise: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,36% - Kursziel bei 112,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und stieg gestern um +0,43%. Insgesamt beträgt der Anstieg +5,21%, was die optimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Das mittelfristige Kursziel für Symrise liegt laut Bankanalysten bei 112,20 EUR. Dies würde einem Potenzial von +20,36% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und es gibt auch kritische Stimmen.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie zum Kauf und elf weitere halten sie für aussichtsreich. Zwölf Experten haben sich neutral positioniert und nur drei raten zum Verkauf der Aktie. Somit sind immerhin noch fast die Hälfte der Analysten (48,28%) optimistisch gestimmt.

Als weiterer Indikator dient das “Guru-Rating”, das aktuell unverändert bei 3,48 liegt und somit ebenfalls eine...