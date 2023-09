Symrise: Analysten sehen Kurspotenzial von +19,25%

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hat sich gestern um +2,99% verbessert und notiert damit seit fünf Tagen in Folge im Plus (+3,69%). Die Stimmung am Markt ist daher optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Symrise liegt bei 109,14 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +19,25% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt auch skeptische Stimmen.

Aktuell empfehlen 3 Analysten den Kauf der Aktie, während 11 weitere ein “Kauf”-Rating vergeben haben. Eine neutrale Position nehmen 11 Experten ein und nur 3 sprechen sich für einen Verkauf aus.

Damit bleiben insgesamt 50% der befragten Bankanalysten optimistisch gestimmt. Auch das bewährte Guru-Rating mit einer Bewertung von “Guru-Rating ALT” bestätigt die positive Entwicklung der Aktie.