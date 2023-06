Symrise: Analysten sehen Kurspotenzial bei 116,69 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise hat in den letzten Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und schloss gestern mit einem Plus von +0,35%. Die Ergebnisse der vergangenen Woche summieren sich auf -1,93%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt. Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung.

Das mittelfristige Kursziel für Symrise liegt im Durchschnitt aktuell bei 116,69 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, eröffnet das ein Kurspotenzial von +15,02% für Investoren. Von den insgesamt 29 befragten Experten empfehlen drei einen starken Kauf und weitere 14 setzen auf “Kauf”. Zehn Analysten bewerten das Papier neutral und nur zwei empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62. Insgesamt zeigt sich also eine positive Einschätzung durch die Mehrheit der Experten mit einem Anteil von...