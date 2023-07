Symrise: Analysten halten mittelfristiges Kursziel von 114,24 EUR für möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Symrise ein Minus von -0,42%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen jedoch einen Aufschwung von +2,69% verzeichnen. Die Bankanalysten sehen in der aktuellen Marktlage Potenzial und halten ein mittelfristiges Kursziel bei 114,24 EUR für realistisch.

• Symrise legte am 28.07.2023 um -0,42% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 114,24 EUR

• Anteil positiver Analysteneinschätzungen beträgt +51,72%

Drei Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere empfehlen sie zum Kauf. Elf Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und drei raten zum Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,52 Punkten. Sollten sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Potential von +15,14%.