Symrise Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv für die Symrise-Aktie, wie aus einer Diskussion hervorgeht. In den letzten Tagen gab es 12 positive und ein negatives Signal, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Symrise daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 110,7 EUR der Symrise-Aktie mit einer Entfernung von +14,94 Prozent vom GD200 (96,31 EUR) ein positives Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 99,24 EUR auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +11,55 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Symrise-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 45,09 liegt und damit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 98 (Branche: Chemikalien) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche hat Symrise in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,72 Prozent im Branchenvergleich für Symrise. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -11,47 Prozent im letzten Jahr um 27,72 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.