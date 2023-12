Symrise Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise beträgt derzeit 59, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 102,68 für die Chemieindustrie unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass Symrise nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Symrise mit 1,14 % unter dem Branchendurchschnitt der Chemieindustrie, was einen geringeren Ertrag von 4,12 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Symrise durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum spürbar, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich jedoch eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber Symrise. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Darüber hinaus ergaben sich 4 positive und keine negativen Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung gegenüber Symrise insgesamt als "Gut" einzustufen ist.