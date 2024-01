Symrise Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Symrise diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Symrise, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie von Symrise im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,41 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 3,22 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -3,19 Prozent, und Symrise liegt aktuell 3,22 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Symrise eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent auf, was 3,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 4 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Symrise derzeit bei 57 liegt, was bedeutet, dass die Börse 57,22 Euro für jeden Euro Gewinn von Symrise zahlt. Dieser Wert liegt 44 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, der bei 102 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".