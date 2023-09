Symrise Aktie nicht richtig bewertet: Kursziel bei 109,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Symrise-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen einen Negativ-Trend aufgewiesen und verlor insgesamt -3,21%. Gestern schlug die Aktie am Markt um -0,07% ein. Die Stimmung ist also derzeit eher pessimistisch.

Trotzdem scheint das Kurspotenzial von Symrise laut Bankanalysten aktuell noch nicht ausgeschöpft zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 109,14 EUR, was einem Plus von +18,37% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt sind jedoch 22 von 44 Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen entweder einen Kauf oder halten an ihren Positionen fest. Nur drei Experten sprechen sich für eine Verkaufsempfehlung aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Symrise-Aktie ist nach Meinung vieler Bankanalysten unterbewertet mit...