Symrise Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Aktie von Symrise wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 55,7 insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 93,18 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Symrise-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 96,56 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 95,42 EUR weicht um -1,18 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 98,91 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um -3,53 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Symrise-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Symrise beträgt aktuell 1,07 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Symrise eine Performance von -3,83 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -16,9 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,07 Prozent im Branchenvergleich für Symrise. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.