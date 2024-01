Symrise Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Aktienkurs von Symrise wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Rendite von Symrise bei -4,8 Prozent liegt, was um mehr als 0 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,01 Prozent verzeichnete, schnitt Symrise mit 0,22 Prozent besser ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhielt die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Symrise aktuell bei 97,47 EUR verläuft. Dies führte zur Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 98,22 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +0,77 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage lag der GD50 bei 99,1 EUR, was einer Differenz von -0,89 Prozent für die Symrise-Aktie entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise betrachtet, welches mit 59,48 bewertet wurde. Dies liegt 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (102,64), was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus dieser Perspektive ergibt sich die Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Des Weiteren wurde das Sentiment und der Buzz im Internet in Bezug auf Symrise untersucht. Hierbei wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Jedoch wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führte.