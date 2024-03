Symrise Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Symrise-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 11, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Symrise weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Symrise.

Hinsichtlich der Dividende weist Symrise derzeit eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Symrise eingestellt waren, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Symrise-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 95,87 EUR. Der letzte Schlusskurs von 106,95 EUR weicht somit um +11,56 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Gut"-Rating aufgrund des über dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Insgesamt erhält die Symrise-Aktie somit sowohl in Bezug auf die RSIs als auch die technische Analyse ein "Gut"-Rating, während die Dividendenrendite zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.