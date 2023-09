Symrise: Aktie hat Potenzial von +20,49% - Kursziel bei 109,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie des Duft- und Geschmacksstoff-Herstellers Symrise verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,76%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei einem insgesamt negativen Trend von -4,71%, was auf pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel von 109,14 EUR für Symrise vorher. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, eröffnet dies Anlegern ein lohnendes Investitionspotenzial in Höhe von +20,49%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch gibt es optimistische Stimmen unter den Experten. So empfehlen drei Analysten einen starken Kauf und weitere elf...