Symrise Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Symrise-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 97,27 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 92,44 EUR, was einen Unterschied von -4,97 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und für die Symrise-Aktie liegt der letzte Schlusskurs (99,75 EUR) unter diesem Durchschnitt (-7,33 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Symrise-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Symrise-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 77,61, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Symrise in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Symrise-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche hat Symrise eine Outperformance von +7,18 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie um 7,18 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.