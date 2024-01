Symrise Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert von Symrise liegt bei 62,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,52, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für Symrise.

In Bezug auf die Dividende weist Symrise im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Chemiebranche eine geringere Rendite von 1,14 % auf. Dies bedeutet einen Unterschied von 4,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,23 %. Daher wird die Dividendenrendite als "schlecht" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise bei 59,48 liegt, was 42 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 102,64. Dies signalisiert eine Unterbewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche. Daher wird Symrise aus fundamentaler Sicht als "gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysten haben die sozialen Plattformen für Symrise untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Symrise in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Analyse und der Betrachtung von Handelssignalen wird die Stimmung sowie die Handelssignale als "gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Symrise basierend auf dem RSI, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividende, eine gute Bewertung aus fundamentaler Sicht und eine positive Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung und Handelssignale.