Symrise Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktienperformance von Symrise in den letzten 12 Monaten betrug -3,83 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -16,33 Prozent, was bedeutet, dass Symrise eine Outperformance von +12,5 Prozent erzielte. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -16,33 Prozent, und Symrise lag 12,5 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Symrise ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Symrise beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,07 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (1,03) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Symrise daher neutral.

Die Anleger-Stimmung bei Symrise in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Stimmung für Symrise in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Symrise war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.