Symrise Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Symrise wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 55,7 liegt sie insgesamt 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Chemikalien", der bei 93,86 liegt. Damit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Symrise derzeit bei 1,07 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,14 Prozent im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche. Basierend auf diesem Ergebnis bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für Symrise liegt bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 für Symrise liegt bei 48,88, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Somit erhält Symrise insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Symrise-Aktie für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 96,26 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 97,96 EUR, was einer Abweichung von +1,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Symrise-Aktie.

Insgesamt erhält Symrise also eine "Neutral"-Bewertung für die fundamentale Analyse, die Dividendenpolitik, den RSI und die technische Analyse.