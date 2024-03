Symrise Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie von Symrise wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um -1,51% vom aktuellen Kurs entfernt liegt. Am 22.03.2024 verzeichnete Symrise einen Kursanstieg von +0,32%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 108,63 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,48.

In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um +0,82%, was zu einer insgesamt neutralen Stimmung auf dem Markt führt. Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 108,63 EUR, was einem potenziellen Rückgang von -1,51% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Aktuell empfehlen 3 Analysten den Kauf der Aktie, während 11 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. 12 Experten halten die Aktie für neutral und nur 3 Analysten empfehlen den Verkauf. Insgesamt sind also +48,28% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Zusätzlich wird die positive Einschätzung durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Analysten sind sich einig, dass die Symrise Aktie aktuell Potenzial bietet und nicht korrekt bewertet wird. Die unterschiedlichen Einschätzungen zeigen jedoch, dass die Zukunftsentwicklung weiterhin unsicher ist. Anleger sollten daher die Entwicklungen aufmerksam verfolgen und die Analysen der Experten im Auge behalten.

