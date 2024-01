Symrise Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise liegt derzeit bei 57, was bedeutet, dass die Börse 57,22 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 97 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Aktie von Symrise erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,41 Prozent, was 0,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,91 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Symrise verzeichnet. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Sentiment und Buzz ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Symrise-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 97,45 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 97,42 EUR weicht nur minimal davon ab und wird daher neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (99,8 EUR) weist nur eine geringe Abweichung auf und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Symrise-Aktie somit auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.