Symrise Aktie: Was ist hier nur passiert?

Symrise schüttet eine Dividendenrendite von 1,14 % aus, was 3,63 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Die Aktie hat im letzten Jahr eine Rendite von -7,12 % erzielt, was 14,63 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt und somit charttechnisch als "schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs jedoch nahe bei diesem, was eine neutrale Bewertung ergibt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Insgesamt wird Symrise daher als "neutral" bewertet.

