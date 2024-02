Symrise Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Anleger haben in den letzten beiden Wochen Symrise überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion von diversen Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem neutrale Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Einstufung der Anleger-Stimmung. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Redaktion zu einer "Schlecht" Empfehlung kommt. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Symrise-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nahe dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Symrise eine Rendite von -3,83 Prozent erzielt hat, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 13,24 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Symrise ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Symrise weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

Insgesamt erhält Symrise somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und den Branchenvergleich.