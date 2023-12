Symrise Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Derzeit wird die Aktie von Symrise als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt aktuell bei 59, was bedeutet, dass die Börse 59,48 Euro für jeden Euro Gewinn von Symrise zahlt. Im Vergleich zur Branche wird für vergleichbare Werte jedoch 48 Prozent mehr gezahlt, was auf eine Unterbewertung hindeutet.

In Bezug auf die Dividende liegt Symrise mit einer Ausschüttung von 1,14 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,86 %. Die Differenz beträgt 4,71 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Symrise wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität mittelmäßig war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Symrise zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Symrise eine Performance von -4,8 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 6,24 Prozent, was auf eine Underperformance von -11,04 Prozent im Branchenvergleich für Symrise hindeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag Symrise 11,04 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.