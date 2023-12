Symrise Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Symrise-Aktie beträgt aktuell 80, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Symrise weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einem "Schlecht"-Rating für Symrise.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Symrise-Aktie von 99 EUR inzwischen um +0,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Symrise eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Feedback, sowie an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Symrise daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Symrise von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Symrise bei 1,14 Prozent, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Chemikalien" liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als im Vergleich eher unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.