Symrise Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert von Symrise bei 57,53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Infolgedessen wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Symrise ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 95,5 als unterbewertet betrachtet wird. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Symrise eingestellt waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Symrise daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Trotzdem wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Symrise daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.