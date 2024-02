Symrise Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Symrise haben sich in den letzten Wochen laut unserer Analyse deutlich verschlechtert. In den sozialen Medien war die Diskussionsaktivität gering, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 96,74 EUR nahe am gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 96,92 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 99,54 EUR zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Symrise mit 1,07 % weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 5,25 % aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor hat sich die Aktie von Symrise mit einer Rendite von -5,47 Prozent deutlich besser entwickelt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die Analyse eine gemischte Tendenz für die Symrise-Aktie, wobei die negative Stimmung und die niedrigere Dividendenrendite zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führen, während die positive Entwicklung im Vergleich zur Branchenperformance zu einem "Gut" Rating führt.