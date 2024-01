Symrise Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für die Symrise-Aktie liegt der RSI bei 62,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 61,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Symrise beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Zudem wurde über Symrise deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Symrise-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 97,17 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 95,26 EUR liegt. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 95,26 EUR nah am Durchschnitt von 99,65 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Symrise-Aktie bei 54 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Symrise 54,03 Euro zahlt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eine Unterbewertung darstellt. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Symrise-Aktie daher als "Gut" eingestuft.