Symrise Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Symrise eine Performance von -5,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche um durchschnittlich -12,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Symrise eine Outperformance von +7,18 Prozent verzeichnete. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -12,65 Prozent, wobei Symrise um 7,18 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Symrise ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor kurzem vor allem positive Meinungen zur Aktie von Symrise veröffentlicht. Dennoch wurden auch neun "Schlecht"-Signale abgegeben. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (4,77 %) liegt die Dividende von Symrise bei 1,07 %, was eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Symrise-Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 77,61, dass Symrise überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Symrise demnach "Schlecht"-Bewertungen in Bezug auf die Dividende und den RSI.