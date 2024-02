Symrise Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Der Aktienkurs von Symrise wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") bewertet und hat eine Rendite von -3,83 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -17,7 Prozent erzielte, hat Symrise mit 13,87 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) verwendet werden. Der RSI für Symrise liegt bei 38,59, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 47,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral" aufgrund dieser Kennzahl.

Bei der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Symrise von 97,02 EUR im Vergleich zum GD200 (96,1 EUR) als "Neutral" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 97,81 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Symrise-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Symrise sich in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Symrise ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.