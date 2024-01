Symrise Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung von Aktien. In letzter Zeit stand insbesondere die Aktie von Symrise im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen verbreitet wurden. Darüber hinaus beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Symrise, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der kommunikativen Aktivitäten zeigt jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem "Schlecht" Signal führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Aktie von Symrise im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,47 Prozent erzielt, was 8,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -14,09 Prozent, während Symrise aktuell 8,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 54, was bedeutet, dass die Börse 54,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Symrise zahlt. Dies ist 41 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel unterbewertet eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Symrise sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral" erhält, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.