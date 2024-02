Symrise Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich der Aktie von Symrise. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Symrise daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Symrise mit -3,83 Prozent um mehr als 13 Prozent höher. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -17,07 Prozent, wobei Symrise mit 13,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Symrise beträgt aktuell 43,18 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Symrise von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wobei überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher lässt die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung zu. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.