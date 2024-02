Symrise Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Anleger-Stimmung bei Symrise ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Positiv war vor allem, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Eine Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 8 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte Symrise in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,83 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -18,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,48 Prozent für Symrise. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Symrise mit 14,48 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Symrise in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Symrise in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Symrise unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Symrise liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Symrise daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung bei Symrise insgesamt positiv ist, die Performance im Branchenvergleich gut abschneidet, das Sentiment neutral ist und der Relative Strength Index auf eine neutrale Situation hinweist.