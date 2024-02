Symrise Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die aktuelle Kursentwicklung der Symrise-Aktie wird durch die technische Analyse bewertet. Mit einem Kurs von 97,02 EUR liegt der aktuelle Wert 0,96 Prozent über dem GD200 (96,1 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Hingegen zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 97,81 EUR, was zu einem Abstand von -0,81 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Symrise in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Anlegerstimmung, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, war größtenteils positiv gegenüber Symrise, mit 11 positiven und zwei negativen Tagen in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Symrise von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 1,07 Prozent und liegt damit 4,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 5,2). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Symrise-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.