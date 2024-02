Symrise Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Redaktion zu einer "Schlecht" Empfehlung tendiert.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet fällt auf, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, da weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Symrise aktuell 1, was eine negative Differenz von -4,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Symrise eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In fundamentaler Hinsicht ist die Aktie von Symrise mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,7 auf Basis der heutigen Notierungen um 40 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (92,17). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.