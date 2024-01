Symrise Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Derzeit bietet die Aktie von Symrise eine Dividendenrendite von 1,07 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen geringeren Ertrag von 3,68 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Symrise in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,41 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalienbranche im Durchschnitt um -12,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Symrise eine Outperformance von +6,31 Prozent verzeichnete. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,72 Prozent erzielte, liegt Symrise um 6,31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Symrise-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 91,15 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 73,23) als überkauft gilt. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise mit einem Wert von 57,22 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche, der bei 90,37 liegt. Dies bedeutet, dass Symrise unterbewertet ist, und daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.