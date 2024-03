Symrise Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Anleger-Stimmung für Symrise ist derzeit besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Trotzdem wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche verzeichnete Symrise in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,83 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -16,33 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,5 Prozent für Symrise. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -16,33 Prozent, wobei Symrise um 12,5 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite von Symrise beträgt 1,07 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten neutral bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Symrise mit 55,7 bewertet, was 43 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Chemikalien-Branche. Diese Kennzahl signalisiert daher eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Analyseperspektive.