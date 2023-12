Symrise Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Technische Analyse der Symrise-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 106,1 EUR lag, was einem Unterschied von +9,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 97,29 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 97,66 EUR liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +8,64 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Symrise-Aktie also eine positive Bewertung auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Symrise als neutral ein, basierend auf Werten von 35,53 für RSI7 und 25,71 für RSI25. Während der RSI7 zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, erhält die Aktie auf Basis des RSI25 eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" für den Relative Strength Indikator.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Symrise mit 59,48 unter dem Branchendurchschnitt von 115,47. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Performance der Symrise-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -4,8 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 7,07 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,87 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse der Symrise-Aktie gemischte Bewertungen aus unterschiedlichen Perspektiven, was auf verschiedene Aspekte der Aktie hinweist.