Symrise Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten vier Wochen wurde bei Symrise eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Symrise liegt bei 51,36, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen konzentriert. Statistische Auswertungen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen ergeben, was zu einer neutralen Bewertung für dieses Kriterium führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 57,22, was 42 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für das Anleger-Sentiment, den RSI und die Anlegerstimmung.