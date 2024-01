Symrise Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler Truck Holding AG":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Symrise ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Symrise-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,58, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Symrise-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 97,48 EUR lag und der aktuelle Kurs bei 97,66 EUR liegt, was eine Abweichung von +0,18 Prozent ergibt. Die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch für diesen Wert (99,72 EUR) der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,07 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Symrise-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Symrise damit 1,59 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,82 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -4,82 Prozent. Symrise liegt aktuell 1,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Symrise auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab fünf konkret berechnete Signale (4 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Die Gesamtbewertung der Redaktion ist somit, dass Symrise hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.